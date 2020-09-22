Доктор показал, как выглядит мир глазами людей с плохим зрением (видео)

Врач-офтальмолог и блогер из США под ником Dr. Glaucomflecken опубликовал в середине сентября в Twitter короткое видео, в котором наглядно показал, как видят окружающий мир люди с проблемным зрением.
Для начала Dr. Glaucomflecken с помощью специальных линз проиллюстрировал зрение людей с разной степенью близорукости: минус две, три, шесть и, наконец, двенадцать диоптрий. Блогер также показал в сравнении зрение людей с близорукостью и дальнозоркостью.
Кстати, ранее в своем Tik Tok доктор Dr. Glaucomflecken уже показывал, как видят мир люди с астигматизмом.