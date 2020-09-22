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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

Доктор показал, как выглядит мир глазами людей с плохим зрением (видео)

Для этого он использовал специальные линзы.

Врач-офтальмолог и блогер из США под ником Dr. Glaucomflecken опубликовал в середине сентября в Twitter короткое видео, в котором наглядно показал, как видят окружающий мир люди с проблемным зрением.

Для начала Dr. Glaucomflecken с помощью специальных линз проиллюстрировал зрение людей с разной степенью близорукости: минус две, три, шесть и, наконец, двенадцать диоптрий. Блогер также показал в сравнении зрение людей с близорукостью и дальнозоркостью.

Привет всем близоруким!
Близорукость против дальнозоркости

Кстати, ранее в своем Tik Tok доктор Dr. Glaucomflecken уже показывал, как видят мир люди с астигматизмом.

Астигматизм

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