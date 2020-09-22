17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи нашли в Сибири семейную могилу возрастом 2500 лет
Помимо супругов там были останки ребенка и прислуги.
В ходе археологических раскопок на территории Аскизского района Хакасии специалисты Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили нетронутые захоронения времен тагарской культуры.
Наряду с могилами
Проведенные первоначальные исследования показали, что супругам на момент смерти было около 35 лет, в то время как их служанке было около 60. Судя по всему, все они умерли примерно в одно и то же время от одной инфекции.
Ученые предполагают, что найденная семья относится к скифской цивилизации. Кроме того, судя по всему, и муж, и жена были воинами — возле их тел лежали идентичные топоры и короткие мечи, используемые скифскими воинами в ближнем бою.
В могиле также были найдены украшения, посуда и другие виды оружия, сообщается на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.
Екатерина Гура.