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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи нашли в Сибири семейную могилу возрастом 2500 лет

Помимо супругов там были останки ребенка и прислуги.

5
фотографий
5
фотографий

В ходе археологических раскопок на территории Аскизского района Хакасии специалисты Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН обнаружили нетронутые захоронения времен тагарской культуры.

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Наряду с могилами воинов-мужчин, археологи нашли и необычную семейную могилу, в которой были похоронены супруги, их новорожденный ребенок и пожилая служанка.

Проведенные первоначальные исследования показали, что супругам на момент смерти было около 35 лет, в то время как их служанке было около 60. Судя по всему, все они умерли примерно в одно и то же время от одной инфекции.

Ученые предполагают, что найденная семья относится к скифской цивилизации. Кроме того, судя по всему, и муж, и жена были воинами — возле их тел лежали идентичные топоры и короткие мечи, используемые скифскими воинами в ближнем бою.

В могиле также были найдены украшения, посуда и другие виды оружия, сообщается на сайте Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН.

Екатерина Гура.

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