15:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
NASA сообщило о приближении к Земле большого астероида
Он будет ближе к нашей планете, чем Луна.
24 сентября около 20 часов и 13 минут по московскому времени мимо нашей планеты на очень близком расстоянии пролетит крупный астероид 2020 SW. По данным специалистов NASA, размеры небесного тела составляют от 5 до 10 метров, что может сравниться с большим автобусом.
Ученые выяснили, что астероид пролетит от Земли на расстоянии всего 21 тысячи километров. Для сравнения, расстояние от нашей планеты до Луны составляет 384 467 километров.
Сначала астероид пролетит мимо Земли, затем облетит Солнце и в 2041 году снова вернется к нам, но уже на более отдаленном расстоянии.
Екатерина Гура