Беременная американка прыгнула в воду, чтобы спасти мужа от акулы

30-летний американец Эндрю Эдди подвергся нападению акулы, когда отдыхал вместе с семьей и друзьями на лодке возле рифа Сомбреро во Флоридском проливе.
Присутствовавшие на катере гости ныряли в воду с аквалангом в течение нескольких часов. Но когда в воду нырнул Эндрю, внезапно рядом оказалась огромная акула, которая вцепилась ему в плечо, пишет Unilad.
Укусив парня, акула немного отплыла, и в этот момент в воду прыгнула беременная супруга Эндрю — Марго. Она схватила мужа и затащила его обратно на лодку.
Сообщив об инциденте береговой охране, семейство Эдди немедленно вернулось на берег, где их уже ждали медики. Травму Эндрю они оценили как «тяжелую», но не представляющую угрозы для жизни. Молодого человека быстро забрали в больницу.
По словам местных рыбаков, они видели 3-метровую бычью акулу несколькими часами ранее в этом районе. Очевидцы рассказали местному шерифу, что до инцидента в воде плавали разные группы отдыхающих — этот район известен своими красивыми подводными видами, а потому сюда часто приезжают для дайвинга. Иногда здесь можно встретить акул, но обычно они не подплывают к людям.