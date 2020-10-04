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00:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 4 октября

Первый искусственный спутник Земли, григорианский календарь, расстрел Белого дома в Москве и другие события этого дня в истории.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

День Космических войск России

Ежегодно 4 октября в России отмечается День Космических войск. С 1995 года по 2006-й праздник носил название День Военно-космических сил.

Дата празднования выбрана не случайно: в этот день в 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник Земли — «Спутник-1». Кроме того, в этот день в 1959 году был запущен и космический аппарат «Луна-3», который впервые сфотографировал обратную сторону Луны. Начиная с 4 октября, международным сообществом также отмечается Всемирная неделя космоса.

День гражданской обороны РФ

Еще один важный праздник приходится на 4 октября — День гражданской обороны РФ, или День спасателя. Образованная в 1932 году в СССР местная противовоздушная оборона (МПВО) в 1961 году была преобразована Гражданскую оборону СССР, которая затем трансформировалась в Российский корпус спасателей, а дальше — в Государственный комитет по чрезвычайным ситуациям. В 1994 году комитет был преобразован в Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Российские спасатели только за последнее десятилетие более 40 тысяч раз привлекались для ликвидации последствий различных катастроф и аварий по всему миру. На их счету свыше 70 тысяч спасенных человеческих жизней.

Введение григорианского календаря

4 октября 1582 года по решению Папы римского Григория XIII на территории католических стран ввелась новая система летоисчисления, получившая название «Григорианский календарь» («новый стиль»). Он заменил юлианский календарь («старый стиль»), который был установлен Юлием Цезарем в I веке до нашей эры, и отличался от него на 10 дней.

Однако эта разница не является постоянной, из-за разного количества високосных годов она увеличивается и сейчас составляет 13 дней. Позже на григорианский календарь перешли и остальные, не католические страны. В России он был введен 26 января 1918 года.

Заложен Никитский ботанический сад в Крыму

208 лет назад, в 1812 году, император Александр I подписал указ о создании в Крыму ботанического сада. Местом его расположения был выбран поселок Никита на окраине Ялты, где у местного помещика были куплены около 400 гектаров земли. 4 октября 1812 года там были посажены первые деревья.

Сегодня Никитский ботанический сад известен на весь мир. На его территории произрастает около 30 тысяч видов и сортов растений со всего мира. Местными специалистами также выведены несколько сотен новых видов и сортов растений.

Источник: РИА "Новости"

Расстрел Белого дома в Москве

Собтия 3 и 4 октября 1993 стали кульминацией внутриполитического конфликта между исполнительной (в лице президента России Бориса Ельцина) и законодательной властью (в лице парламента — Верховного Совета РСФСР, возглавляемого Русланом Хасбулатовым), который получил название Октябрьский путч. На улицах Москвы проходили демонстрации и строили баррикады сторонники Верховного Совета, также проводились акции в поддержку президента Ельцина.

3 октября митингующие разблокировали Белый дом, где находился Верховный Совет. Противниками Ельцина была предпринята попытка штурма мэрии и телекомплекса в Останкино. Милиция применила против демонстрантов огнестрельное оружие на поражение. 3 октября президент подписал указы о введении в Москве чрезвычайного положения. Начался ввод войск в город: в столицу вошли лояльные Ельцину Таманская, Тульская и Кантемировская дивизии. 4 октября началась операция по зачистке Белого дома. Стреляли из крупнокалиберного оружия. Около 10.00 танки начали обстрел здания ВС, вызвав там пожар. Около 18.00 защитники Белого дома заявили о прекращении сопротивления. Александр Руцкой, Руслан Хасбулатов и другие руководители вооруженного сопротивления сторонников Верховного Совета были арестованы. По официальным данным, в конфликте погибло более 150 человек, около 400 получили ранения.

Катастрофа Ту-154 над Черным морем

Еще одной трагедией запомнился этот день в истории. 4 октября 2001 года авиалайнер Ту-154М авиакомпании «Сибирь», следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, упал в Черное море. Все находившиеся на борту 78 человек (66 пассажиров и 12 членов экипажа) погибли.

Причиной авиакатастрофы стала военная ошибка. Самолет был случайно сбит зенитной ракетой, запущенной ракетной бригадой ПВО Украины в ходе российско-украинских военных учений на территории Крыма. Украина признала свою вину: в отставку был отправлен министр обороны, уволены три генерала и несколько старших офицеров Вооруженных сил Украины. Украина также выплатила денежные компенсации родственникам погибших в авиакатастрофе — по 200 тысяч долларов за каждого погибшего.

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