День в истории: 28 сентября

Выходцы из Ломбардии (область на севере Италии), славившиеся своей финансовой жилкой и обосновавшиеся практически по всей Европе, начали выдавать ссуды под залог имущества еще в средние века. Именно от названия малой родины ломбардских ростовщиков и происходит слово «ломбард». Впрочем, долгое время подобные ссуды были доступны только очень обеспеченным людям: коронованным особам, а также богатым купцам и аристократам — то есть людям, которых сейчас называют vip-клиентами. Только 28 сентября 1618 года в Брюсселе местные власти открыли первый в мире ломбард в современном понимании этого слова: ссуды в нем выдавались всем желающим, проценты были гораздо меньше тех, что брали ломбардцы, и заложить можно было вещи, гораздо менее ценные, чем ювелирные реликвии королевских домов Европы. Что интересно, ломбард был открыт на улице Rue De Foulons, которую исторически населяли как раз ломбардцы, и которая ныне носит имя Rue Du Lombard.
В сентябре 1745 года Лондон был взволнован известием о том, что шотландские повстанцы во главе с Карлом Эдуардом Стюартом, отправились в поход на Лондон. 6 тысяч «горцев», воодушевленных победой над правительственными войсками в сражении при Престонпенсе, двинулись на юг с целью свергнуть короля Георга II и возвести на престол предпоследнего представителя дома Стюартов. 28 сентября в театре «Ковент-Гарден» патриотически настроенная публика с восторгом приняла исполнение уже известной к тому времени песни «Боже, храни короля», автором слов и музыки к которой был учитель музыки и внебрачный сын лорда Галифакса Генри Кэри. Вскоре произведение стало исполняться по всему Лондону. 16 апреля 1746 года восстание было подавлено, а песня постепенно стала использоваться на всех важных церемониях и в итоге стала гимном страны «де-факто» — то есть принятым по традиции, не закрепленным какими-либо актами или законами. В зависимости от того, кто находится на престоле, в британском гимне меняются слова «король» и «королева». В наше время, благодаря 68-летнему правлению Елизаветы II, более известен и популярен вариант с королевой — «God Save The Queen».
Не у каждого крылатого выражения есть «день рождения» — очень часто никто уже и не помнит, кто, где, когда и при каких обстоятельствах произнес что-то, что потом ушло жить «в народ». Этой фразе повезло: про нее известно все. Она родилась 28 сентября 1972 года в Москве, во Дворце спорта, во время третьего периода последнего решающего матча Суперсерии-1972. И произнес ее выдающийся спортивный комментатор Николай Озеров. После 7 матчей счет в серии был равный — команды одержали по три победы и один матч завершился вничью. А после двух периодов восьмой игры сборная СССР вела со счетом 5:3. И на заключительный отрезок канадцы вышли как на войну: жесткая игра часто за гранью фола, постоянные стычки, перерастающий в боксерские поединки, провокации и хватание за грудки судей со стороны тренерского штаба сборной Канады — на войне, что родоначальники хоккея объявили советским хоккеистам, все средства были хороши. Тут-то Николай Николаевич Озеров и произнес в прямом эфире фразу, которую теперь знает каждый поклонник хоккея в нашей стране: «Такой хоккей нам не нужен!» К сожалению, наши дрогнули и канадцы выиграли матч, а с ним и все серию. Но главная цель Суперсерии была достигнута: наши хоккеисты доказали всему миру, что с «непобедимыми» канадцами можно не просто играть на равных, но и обыгрывать.
Сентябрь 1991 года, с победы над путчистами из ГКЧП прошел месяц, в стране царит эйфория, вызванная грандиозными демократическими переменами. И, словно последний гвоздь в гроб советского прошлого, 28 сентября в Тушино проходит рок-фестиваль Monsters of Rock с участием таких звезд мировой тяжелой музыки, как AC/DC, Metallica, Pantera и Black Crowes. И без того огромный интерес публики организаторы подогрели и в прямом, и в переносном смысле. Вход на мероприятие был бесплатным, а пронос напитков, в том числе и алкогольных, никак не ограничивался. В итоге фестиваль оставил в памяти зрителей двоякие впечатления. С одной стороны — это было действительно грандиозное музыкальное шоу, равного которому по масштабам, в нашей стране до тех пор не было. По приблизительным подсчетам на поле Тушинского аэродрома пришло от полумиллиона до 700 тысяч фанатов тяжелого рока. С другой, подогретая изнутри публика и не готовые к столь массовому и необычному концерту силы правопорядка, сразу начали конфликтовать. К концу фестиваля стычки и драки стали столь массовыми, что в итоге «Монстры Рока» вошли в историю под еще одним невеселым названием — «Тушинское побоище».