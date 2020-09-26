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09:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кондитер из США сделала торт в виде собственной головы (видео)

Селфи-десерт она сама же и съела.

35-летняя Натали Сидсерф давно прославилась в соцсетях благодаря своей необычной дизайнерской кондитерской под названием Sideserf Cake Studio. Ее особенность в том, что девушка делает не просто десерты, а съедобные реалистичные предметы, животных и людей.

Ранее она уже делала портреты знаменитостей, которые можно было разрезать и съесть, но в этот раз Натали пошла дальше, и приготовила селфи-торт в виде собственной головы.

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Десерт получился настолько реалистичным, что с первого взгляда даже сложно отличить его от оригинала. Однако это не помешало кондитеру отрезать кусок от «своей» головы и попробовать его прямо на камеру. Что, кстати, выглядело немного жутковато.

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Натали также показала процесс создания торта, и отметила, что видео стало самым популярным за всю ее карьеру фуд-блогера, пишет Fox News.

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Катерина Гура

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