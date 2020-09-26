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11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Кошку научили повторять поведение человека (видео)

По словам исследователей, это первый доказанный случай того, что кошки могут добровольно имитировать движения своих хозяев.

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Кошки обращают на своих хозяев больше внимания, чем кажется на первый взгляд. Они даже способны копировать действия человека, с которым живут, установили венгерские ученые.

До сих пор такую способность изучали у собак, орангутангов, крыс и некоторых других животных.

В новом исследовании, опубликованном в журнале Animal Cognition, ученые прибегли к помощи профессиональной дрессировщицы собак Фуми Хигаки из Японии. Хигаки начала работать с 11-летней кошкой Эбисой по той же методике, по которой работает с собаками.

Дрессировщица говорила животному: «Делай, как я». Она выполняла определенное движение, а затем отдавала команду: «Делай так же». Если кошка повторяла движение Хигаки, ее награждали лакомством.

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В ходе дрессировки Эбиса научилась повторять за Хигаки целый ряд действий. Она вращалась, вставала на задние лапы, клала морду и лапу на коробку и даже открывала небольшой ящик. Кошка не только подражала действиям человека, но и легко сопоставляла части тела дрессировщицы со своими собственными.

То, что кошки хорошо поддаются дрессировке, давно доказанный факт. Но исследование показало, что они способны не только выполнять команды, но и «осознанно» имитировать поведение человека, подводят итог ученые.

Анна Лысенко

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