11:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Кошку научили повторять поведение человека (видео)
По словам исследователей, это первый доказанный случай того, что кошки могут добровольно имитировать движения своих хозяев.
Кошки обращают на своих хозяев больше внимания, чем кажется на первый взгляд. Они даже способны копировать действия человека, с которым живут, установили венгерские ученые.
До сих пор такую способность изучали у собак, орангутангов, крыс и некоторых других животных.
В новом исследовании, опубликованном в журнале Animal Cognition, ученые прибегли к помощи профессиональной дрессировщицы собак Фуми Хигаки из Японии. Хигаки начала работать с 11-летней кошкой Эбисой по той же методике, по которой работает с собаками.
Дрессировщица говорила животному: «Делай, как я». Она выполняла определенное движение, а затем отдавала команду: «Делай так же». Если кошка повторяла движение Хигаки, ее награждали лакомством.
В ходе дрессировки Эбиса научилась повторять за Хигаки целый ряд действий. Она вращалась, вставала на задние лапы, клала морду и лапу на коробку и даже открывала небольшой ящик. Кошка не только подражала действиям человека, но и легко сопоставляла части тела дрессировщицы со своими собственными.
То, что кошки хорошо поддаются дрессировке, давно доказанный факт. Но исследование показало, что они способны не только выполнять команды, но и «осознанно» имитировать поведение человека, подводят итог ученые.
Анна Лысенко