14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Названо событие, положившее начало эпохе динозавров
В это же время появились лепидозавры, современные формы планктона и коралловых рифов, распространились хвойные деревья.
Принято считать, что в истории Земли было пять крупных массовых вымираний. Последнее из них, произошедшее 65,5 млн лет назад, привело, в частности, к исчезновению динозавров.
В новом исследовании, опубликованном в Science Advances, палеонтологи утверждают, что в далеком прошлом на нашей планете случилось, по крайней мере, еще одно крупное вымирание. По их словам, именно это событие стало толчком для наступления эпохи динозавров.
Речь идет об уже известном науке карнийском плювиальном эпизоде примерно 230,9 млн лет назад. Как оказалось, в ходе этого события погибло не меньше живых организмов, чем в результате известного столкновения Земли с астероидом.
До недавних пор считалось, что карнийский плювиальный эпизод был региональным климатическим возмущением и затронул в основном Европу. Но затем ученые стали находить доказательства его глобальной природы.
Палеонтологи обнаружили, что мощное извержение вулканов Врангеллии (это узкая тектоническая плита, которая тянется от Аляски вдоль западного побережья Канады до штата Орегон в США) совпадает по времени с карнийским плювиальным эпизодом.
Кислотные дожди погубили многие растения, в результате чего вымерли многие травоядные, а вслед за ними — и хищники. Подкисление океанов привело к исчезновению примерно 33% морских родов. Когда извержения прекратились и климат постепенно стал более пригодным для жизни, на Земле появились динозавры, лепидозавры, современные формы планктона и коралловых рифов, распространились хвойные деревья.
Анна Лысенко