12:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обвинили космическую вспышку в массовом вымирании на Земле
На самом деле, их могло быть даже несколько.
Смертоносные космические лучи от близлежащих сверхновых могут быть причиной по крайней мере одного массового вымирания в истории Земли.
Такое предположение озвучила группа американских и европейских исследователей в статье, опубликованной в Proceedings of the National Academy of Sciences. По их словам, речь идет о Девонском вымирании 359 миллионов лет назад, когда на Земле постепенно исчезло не менее 75% видов всех живых существ.
Команда сконцентрировалась на границе девона и карбона, потому что эти породы содержат сотни тысяч поколений спор растений, которые выглядят «обгоревшими» в ультрафиолетовом свете. Это свидетельствует о длительном истощении озонового слоя. Ученые предполагают, что оно было спровоцировано одной или несколькими сверхновыми на расстоянии около 65 световых лет от Земли.
Это очень близкая дистанция, говорят исследователи. Для сравнения, ближайшая потенциальная сверхновая в наше время, звезда Бетельгейзе, отдалена от Земли более чем на 600 световых лет.
Команда исследовала и другие возможные астрофизические причины истощения озонового слоя, такие как удары метеоритов, солнечные вспышки и
Взрыв сверхновой подверг Землю длительному облучению разрушительными ультрафиолетовыми, рентгеновскими и
Ключом к доказательству этих событий будет обнаружение радиоактивных изотопов плутония-244 и самария-146 в породах и окаменелостях, отложившихся во время Девонского вымирания. Ни один из них сегодня не встречается на Земле в естественных условиях. Единственный способ для них попасть на планету — через космические взрывы, объясняют ученые.
Анна Лысенко