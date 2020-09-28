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08:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В чем опасность дешевых «умных» часов: мнение экспертов

Почему не стоит покупать самые дешевые «умные» часы или фитнес-браслеты малоизвестных производителей, а лучше заплатить больше.

В первую очередь стоить обратить внимание на поддержку устройств производителя — как долго он обновляет ПО и заботится ли о защите данных пользователей. Многие бренды бюджетных «умных» часов и фитнес-браслетов хранят данные о перемещении людей в незашифрованном виде, рассказал руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов «Российской газете».

Если данные пользователей передаются без шифрования — это значит, что они открыты для злоумышленников. Особенно это опасно для детских «умных» часов, которые родители покупают, чтобы отслеживать передвижения ребенка. Куканов привел пример двухлетней давности, когда новый владелец часов Wherecom смог следить за перемещением чужого ребенка. Компания уже исправила эту уязвимость, но таких проблем могут быть сотни.

Пользователю лучше делать выбор в пользу более дорогих, но более безопасных гаджетов проверенных брендов и устанавливать строгие настройки приватности.
Антон Куканов
руководитель центра цифровой экспертизы Роскачества

Другой эксперт Сергей Зебула, руководитель группы системных инженеров по работе с партнерами Check Point Software Technologies в России, считает, что пользователям тоже нужно быть внимательнее к своей безопасности. Для этого нужно устанавливать обновления ПО для часов и других подобных гаджетов, а также отключать в настройках пункты, которые позволяют посторонним подключаться к вашим устройствам.

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