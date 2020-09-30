12:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Космический катаклизм лишил Землю части атмосферы
Это произошло около 4,6 млрд лет назад.
В далеком прошлом Земля могла потерять до 60% своей атмосферы в результате космического катаклизма, приведшего к появлению Луны.
К такому выводу пришли исследователи из Даремского университета (Великобритания) в работе, опубликованной в The Astrophysical Journal Letters.
Согласно распространенной теории Луна возникла 4,6 млрд лет назад после столкновения Земли с гипотетическим небесным телом, получившим название Тейя. Это событие получило название Гигантское столкновение. Ученые из Дарема создали 300 компьютерных симуляций такого столкновения, чтобы изучить возможные последствия подобных катаклизмов для планет земного типа.
Моделирование показало, что в результате Гигантского столкновения Земля могла потерять от 10 до 60% своей атмосферы в зависимости от угла и скорости столкновения, а также размеров Тейи.
Ученые отмечают, что моделирование не дает однозначного ответа на то, как именно сформировалась Луна, но позволяет лучше понять далекое прошлое нашей планеты.
Анна Лысенко