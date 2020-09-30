14:15 (мск), источник: Новости Mail.ru
Овчарка из Приморья стала «мамой» для двух львят (фото, видео)
Она заботится о них как о родных.
Немецкая овчарка по кличке Сандра выкармливает двух львят, от которых отказалась родная мать.
Трогательные кадры, на которых собака заботится о двух новорожденных хищниках, сняли в парке «Белый лев» в селе Тимофеевке Надеждинского района Приморского края. 8-летнюю Сандру, без которой львята бы погибли, прислали сюда жители города Артема. У овчарки есть свой щенок. Он не против разделить трапезу со львятами.
«Это уникальный случай, когда представитель одного вида животных принимает детенышей другого вида, тем более диких», — пишут сотрудники парка на своей странице в соцсети.
Анна Лысенко