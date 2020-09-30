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14:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британские медики успешно протестировали реактивный костюм (видео)

В следующем году его планируют использовать для реальных спасательных операций.

Изобретатель и основатель компании Gravity Ричард Браунинг создал специальный реактивный костюм для Британской службы санитарной авиации Great North (GNAA).

Костюм состоит из нескольких миниатюрных реактивных двигателей, которые расположены на руках и спине пилота и работают на дизельном топливе. Он должен помочь медикам быстро добираться до труднодоступных мест.

Во время загрузки произошла ошибка.

Испытания реактивного спасательного костюма прошли в конце сентября в горном регионе Озерный край на северо-западе Англии. На создание костюма и подготовку к этому первому полету ушел почти год, пишет Engadget.

По легенде, парамедикам нужно было быстро добраться к раненной девочке на вершине горы. Путь пешком занял бы у них около получаса, но с помощью реактивного костюма на это ушло лишь 90 секунд.

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Испытательный полет совершил создатель костюма Ричард Браунинг. Он пояснил, что конструкция не представляет опасности для пилота, и вероятность взрыва топлива — минимальна. Кроме того, медики не могут разбиться, так как летят очень низко над землей. Сам Браунинг во время испытательного полета летел над горой на расстоянии от трех до шести метров.

Пока о массовом производстве реактивных спасательных костюмов говорить еще рано. Тестовый экземпляр сейчас может находится в воздухе лишь до 10 минут, для его управления нужна специальная физическая подготовка, а его стоимость составляет 438 тысяч долларов. Однако к следующему году реактивный костюм планируется модифицировать и опробовать в реальной спасательной операции.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
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