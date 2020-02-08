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14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

День науки: что изобрели в России за 20 лет

8 февраля в России отмечают День науки. К этой дате вспоминаем 10 выдающихся открытий российских ученых XXI века.

Источник: AP 2020

Доказана гипотеза Пуанкаре

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В 2002 году российский математик Григорий Перельман решил одну из семи «задач тысячелетия» из списка Математического института Клэя. Он доказал гипотезу Пуанкаре, сформулированную еще в 1904 году.

Суть задачи сводится к тому, что трехмерный объект без сквозных отверстий топологически эквивалентен сфере.

Графен

В 2004 году выходцы из России Андрей Гейм и Константин Новоселов изобрели способ получения двумерного графена — слоя углерода толщиной в один атом. Графен надеются использовать в электронике будущего.

В 2010 году за свое открытие ученые стали лауреатами Нобелевской премии по физике.

Экзаваттные лазеры

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В 2006 году в Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде построили установку PEtawatt pARametric Laser. Она основана на технологии параметрического усиления света в нелинейно-оптических кристаллах.

Лазер выдал импульс мощностью 0,56 петаватта. Это в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли. Изобретение российских ученых поможет исследовать экстремальные физические процессы, инициировать термоядерные реакции в мишенях и др.

Сверхтяжелые элементы

В первое десятилетие XXI века российские физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований синтезировали шесть сверхтяжелых элементов с атомными номерами со 113, 114, 115, 116, 117 и 118.

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Два из них уже официально признаны Международным союзом чистой и прикладной химии (ИЮПАК). Они получили названия флеровий (114) и ливерморий (116).

Денисовский человек

В 2008 году российские археологи под руководством академика Анатолия Деревянко обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фрагменты костей и зубов первобытных людей.

Ученые из лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка провели анализ извлеченной из этих останков ДНК. Оказалось, что в прошлом, кроме кроманьонцев и неандертальцев, существовал еще один вымерший вид или подвид людей — денисовцы (Homo denisovensis).

Радиоастрон

«Радиоастрон» — это международный космический проект с ведущим российским участием. Его цель — фундаментальные астрофизические исследования, в том числе изучение звездообразования, нейтронных звезд и черных дыр.

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С этой целью в 2011 году на орбиту вывели крупнейший в мире космический радиотелескоп, смонтированный на российском космическом аппарате «Спектр-Р». Он изучал космос с беспрецедентным разрешением до миллионных долей угловой секунды, пока не вышел из строя в январе 2019 года. Ему на замену пришла обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина.

Высокотемпературные сверхпроводники

В 2003 году физики Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург и Энтони Леггетт получили Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».

При проверке теории Гинзбурга — Ландау Абрикосов обнаружил новый класс сверхпроводников — сверхпроводники II рода. Этот новый тип сверхпроводников, в отличие от сверхпроводников I рода, сохраняет свои свойства даже в присутствии сильного магнитного поля (до 25 Тл).

Поиски этих ученых продолжили физики Михаил Еремец и Александр Дроздов. В 2015 году они открыли, что сверхпроводником может стать сероводород.

Лекарство от лихорадки Эбола

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В 2017 году российские ученые зарегистрировали (пока только внутри страны) лекарство от лихорадки Эбола (GamEvac-Combi). После тестов оно показывает более высокую эффективность, чем те препараты, которые применяются в мире. После завершения третьей фазы клинических испытаний планируется начать регистрацию в ВОЗ.

Гравитационные волны

Физики МГУ имени М. В. Ломоносова и нижегородского Института прикладной физики РАН внесли немалый вклад в обнаружение гравитационных волн, предсказанных еще общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.

Российские ученые подключились к их поиску на детекторе LIGO еще в 1993 году.

LIGO (лазерно-интерферометрическая гравитационно-волновая обсерватория) обнаружил гравитационные волны в августе 2017 года. Они были вызваны столкновением двух нейтронных звезд в галактике NGC 4993 созвездия Гидры.

Квантовый блокчейн

В 2017 году физики из Российского квантового центра разработали первый в мире «квантовый блокчейн». Это теоретически невзламываемая система распределенного хранения данных, защищённая при помощи методов квантовой криптографии.

Анна Лысенко

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