14:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
День науки: что изобрели в России за 20 лет
8 февраля в России отмечают День науки. К этой дате вспоминаем 10 выдающихся открытий российских ученых XXI века.
В 2002 году российский математик Григорий Перельман решил одну из семи «задач тысячелетия» из списка Математического института Клэя. Он доказал гипотезу Пуанкаре, сформулированную еще в 1904 году.
Суть задачи сводится к тому, что трехмерный объект без сквозных отверстий топологически эквивалентен сфере.
В 2004 году выходцы из России Андрей Гейм и Константин Новоселов изобрели способ получения двумерного графена — слоя углерода толщиной в один атом. Графен надеются использовать в электронике будущего.
В 2006 году в Институте прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде построили установку PEtawatt pARametric Laser. Она основана на технологии параметрического усиления света в
Лазер выдал импульс мощностью 0,56 петаватта. Это в сотни раз превосходит мощность всех электростанций Земли. Изобретение российских ученых поможет исследовать экстремальные физические процессы, инициировать термоядерные реакции в мишенях и др.
В первое десятилетие XXI века российские физики из лаборатории имени Флерова в Объединенном институте ядерных исследований синтезировали шесть сверхтяжелых элементов с атомными номерами со 113, 114, 115, 116, 117 и 118.
Два из них уже официально признаны Международным союзом чистой и прикладной химии (ИЮПАК). Они получили названия флеровий (114) и ливерморий (116).
В 2008 году российские археологи под руководством академика Анатолия Деревянко обнаружили в Денисовой пещере на Алтае фрагменты костей и зубов первобытных людей.
Ученые из лейпцигского Института эволюционной антропологии общества Макса Планка провели анализ извлеченной из этих останков ДНК. Оказалось, что в прошлом, кроме кроманьонцев и неандертальцев, существовал еще один вымерший вид или подвид людей — денисовцы (Homo denisovensis).
«Радиоастрон» — это международный космический проект с ведущим российским участием. Его цель — фундаментальные астрофизические исследования, в том числе изучение звездообразования, нейтронных звезд и черных дыр.
С этой целью в 2011 году на орбиту вывели крупнейший в мире космический радиотелескоп, смонтированный на российском космическом аппарате «Спектр-Р». Он изучал космос с беспрецедентным разрешением до миллионных долей угловой секунды, пока не вышел из строя в январе 2019 года. Ему на замену пришла обсерватория «Спектр-РГ», построенная в НПО имени Лавочкина.
В 2003 году физики Алексей Абрикосов, Виталий Гинзбург и Энтони Леггетт получили Нобелевскую премию по физике за «основополагающие работы по теории сверхпроводников и сверхтекучих жидкостей».
При проверке теории Гинзбурга — Ландау Абрикосов обнаружил новый класс сверхпроводников — сверхпроводники II рода. Этот новый тип сверхпроводников, в отличие от сверхпроводников I рода, сохраняет свои свойства даже в присутствии сильного магнитного поля (до 25 Тл).
Поиски этих ученых продолжили физики Михаил Еремец и Александр Дроздов. В 2015 году они открыли, что сверхпроводником может стать сероводород.
В 2017 году российские ученые зарегистрировали (пока только внутри страны) лекарство от лихорадки Эбола (GamEvac-Combi). После тестов оно показывает более высокую эффективность, чем те препараты, которые применяются в мире. После завершения третьей фазы клинических испытаний планируется начать регистрацию в ВОЗ.
Физики МГУ имени М. В. Ломоносова и нижегородского Института прикладной физики РАН внесли немалый вклад в обнаружение гравитационных волн, предсказанных еще общей теорией относительности Альберта Эйнштейна.
Российские ученые подключились к их поиску на детекторе LIGO еще в 1993 году.
В 2017 году физики из Российского квантового центра разработали первый в мире «квантовый блокчейн». Это теоретически невзламываемая система распределенного хранения данных, защищённая при помощи методов квантовой криптографии.
Анна Лысенко