В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы

Международная группа ученых под руководством Фабрицио Нестолы и Кирены Гудрич исследовала редкий тип каменных метеоритов — урейлитов, найденных в Марокко и Судане.
Урейлиты имеют уникальный минералогический состав, отличающийся от других каменных метеоритов, и часто содержат большое количество графита и наноалмазов, которые образовались под длительным давлением внутри протопланеты.
Однако в этот раз ученых ждал сюрприз. Исследователи обнаружили в найденных урейлитах не только наноалмазы, но и довольно крупные, размером до 100 микрометров, которые на данный момент являются самыми большими внеземными алмазами, найденными на Земле.
Специалисты выяснили, что эти алмазы появились в результате очень сильного и внезапного давления (на это указывают и другие минералы, обнаруженные внутри метеоритов). Ученые полагают, что алмазы могли образоваться в результате столкновения двух планет или планеты с огромным астероидом. И, возможно, именно эта катастрофа стала фатальной для планеты, осколки которой были найдены учеными в Африке.