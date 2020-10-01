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15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Африке найдены самые крупные внеземные алмазы

Ученые считают, что они появились в результате большой космической катастрофы.

Международная группа ученых под руководством Фабрицио Нестолы и Кирены Гудрич исследовала редкий тип каменных метеоритов — урейлитов, найденных в Марокко и Судане.

Урейлиты имеют уникальный минералогический состав, отличающийся от других каменных метеоритов, и часто содержат большое количество графита и наноалмазов, которые образовались под длительным давлением внутри протопланеты.

Однако в этот раз ученых ждал сюрприз. Исследователи обнаружили в найденных урейлитах не только наноалмазы, но и довольно крупные, размером до 100 микрометров, которые на данный момент являются самыми большими внеземными алмазами, найденными на Земле.

Специалисты выяснили, что эти алмазы появились в результате очень сильного и внезапного давления (на это указывают и другие минералы, обнаруженные внутри метеоритов). Ученые полагают, что алмазы могли образоваться в результате столкновения двух планет или планеты с огромным астероидом. И, возможно, именно эта катастрофа стала фатальной для планеты, осколки которой были найдены учеными в Африке.

Екатерина Гура

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