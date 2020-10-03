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11:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник создал портреты, которые не отличить от фото

На один шедевр он тратит несколько дней.

Художник Шон Маккензи, известный в социальных сетях как NeeYellow, достиг невероятного мастерства, создавая реалистичные портреты цветными карандашами. Его работы часто сложно отличить от фотографий.

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Молодой австралийский художник тратит на создание своих шедевров от 60 до 80 часов, а затем демонстрирует их в Сети.

Шон также с удовольствием делится своим мастерством, записывая бесплатные видеоуроки.

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Анна Лысенко

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