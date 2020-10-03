11:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник создал портреты, которые не отличить от фото
На один шедевр он тратит несколько дней.
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На один шедевр он тратит несколько дней.
Художник Шон Маккензи, известный в социальных сетях как NeeYellow, достиг невероятного мастерства, создавая реалистичные портреты цветными карандашами. Его работы часто сложно отличить от фотографий.
Молодой австралийский художник тратит на создание своих шедевров от 60 до 80 часов, а затем демонстрирует их в Сети.
Шон также с удовольствием делится своим мастерством, записывая бесплатные видеоуроки.
Анна Лысенко