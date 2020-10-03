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12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотограф показал удивительное племя с ярко-синими глазами (фото)

Необычная внешность распространена на острове Бутунг.

Голубые или синие глаза — редкое явление в Индонезии, где у большинства населения и волосы, и глаза темные. Но все же есть одно исключение.

Речь одет о необычном племени бутон, которое живет на острове Бутунг в регионе Сулавеси. Среди членов племени распространен синдром Ваарденбурга — наследственное заболевание, у носителей которого обычно слабый слух, широкий нос, иногда — седая прядь надо лбом и часто разный цвет глаз: один глаз карий, а другой голубой. Иногда оба глаза ярко-синие.

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Считается, что синдром поражает примерно одного человека из 42 тысяч, но на Бутунге он встречается часто, ведь многие жители острова — родственники.

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Фотограф Корчной Пасарибу побывал на острове и сфотографировал его жителей, акцентируя внимание на потрясающих ярко-синих или разноцветных глазах. Он поделился циклом снимков в соцсетях, где они мгновенно стали вирусными.

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Анна Лысенко

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