12:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал удивительное племя с ярко-синими глазами (фото)
Необычная внешность распространена на острове Бутунг.
Голубые или синие глаза — редкое явление в Индонезии, где у большинства населения и волосы, и глаза темные. Но все же есть одно исключение.
Речь одет о необычном племени бутон, которое живет на острове Бутунг в регионе Сулавеси. Среди членов племени распространен синдром Ваарденбурга — наследственное заболевание, у носителей которого обычно слабый слух, широкий нос, иногда — седая прядь надо лбом и часто разный цвет глаз: один глаз карий, а другой голубой. Иногда оба глаза
Считается, что синдром поражает примерно одного человека из 42 тысяч, но на Бутунге он встречается часто, ведь многие жители острова — родственники.
Фотограф Корчной Пасарибу побывал на острове и сфотографировал его жителей, акцентируя внимание на потрясающих
Анна Лысенко