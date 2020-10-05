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12:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Компания заплатит 260 долларов за распитие вина

Ящик напитка будут предоставлять бесплатно.

Источник: AP 2020
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Для любителей вина в Великобритании появилась «вакансия мечты». Местная компания The Wine List ищет непрофессионального дегустатора. Раз в квартал ему будут присылать ящик вина и просить попробовать продукцию. За короткий и честный отзыв человеку заплатят 200 фунтов стерлингов (примерно 260 долларов).

The Wine List продвигает «подписку на вино»: раз в квартал подписчики получают несколько бутылок разных вин и доступ к курсу по винной грамотности. Чтобы выбор этих недорогих вин был максимально удачным, компании и требуется дегустатор со «среднестатистическим» вкусом.

Кандидату должно быть больше 18 лет. А в качестве конкурсного задания в The Wine List просят прислать отзыв о любимом вине на 150 слов.

Анна Лысенко

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