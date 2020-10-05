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16:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Иркутске соколу нарастили перья (фото)

Птица пострадала из-за браконьеров.

Врачи Иркутской зоогалереи вернули краснокнижному соколу-балобану возможность летать, нарастив ему перья.

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Балобана и другую птицу, сапсана, изъяли в августе у двоих иностранных граждан, подозреваемых в браконьерстве. Позже по этому делу задержали еще троих человек. Птицы с момента спасения проживали в Иркутской зоогалерее. Сапсана, который почти не пострадал, вскоре выпустили на волю. У балобана оказались сильно повреждены перья — он не мог летать.

Травмированной птице решили провести трансплантацию перьев. Вопреки названию, это своеобразное наращивание, уточняют ветеринары.

«Сам очин пера (его часть, которая “растёт из птицы”) остаётся родным, никакие живые структуры не затрагиваются. Восстанавливается за счёт донорских перьев только недостающая часть, в нашем случае это были разные фрагменты от 9 до 12 см. То есть из оставшегося в крыле кусочка пера получается целое, годное для полёта. Птица при этом никакой боли не испытывает, просто всех ненавидит за то, что её крепко держат в неудобной позе», — говорят специалисты.

Такие непростые операции делают в ветклиниках в Германии, но специалисты из Иркутска успешно справились своими силами.

С нарощенными перьями птица сможет вернуться в природу, уверены в Иркутской зоогалерее. Через два года у балобана начнется линька — у птицы вырастут новые, родные перья.

Анна Лысенко

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