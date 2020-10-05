18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как выглядит один из самых невероятных природных пейзажей Китая (фото)
Лес посреди реки, окруженный пустыней.
Каждую осень территория недалеко от деревни Лобнор в
Здесь нашлось место и лесу, и небольшому пресному озеру, и даже целой реке Тарим, вдоль и внутри которой растут роскошные евфратовские тополя. В октябре и ноябре тополя окрашиваются в желтые и оранжевые цвета и загадочно выглядывают
Полюбоваться этим живописным зрелищем сюда приезжают многочисленные туристы, а видео, снятые с высоты беспилотниками, по своей красоте превосходят любую голливудскую графику.
Екатерина Гура