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18:28 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как выглядит один из самых невероятных природных пейзажей Китая (фото)

Лес посреди реки, окруженный пустыней.

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9
фотографий

Каждую осень территория недалеко от деревни Лобнор в Северо-Западном китайском Синьцзян-Уйгурском автономном районе превращается в сказочное зрелище. На этом месте когда-то было огромное соленое озеро, но со временем оно высохло и превратилось в пустыню. Однако песок и соль захватили не все пространство.

Здесь нашлось место и лесу, и небольшому пресному озеру, и даже целой реке Тарим, вдоль и внутри которой растут роскошные евфратовские тополя. В октябре и ноябре тополя окрашиваются в желтые и оранжевые цвета и загадочно выглядывают из-под воды.

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Полюбоваться этим живописным зрелищем сюда приезжают многочисленные туристы, а видео, снятые с высоты беспилотниками, по своей красоте превосходят любую голливудскую графику.

Екатерина Гура

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