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14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Германии спасли крысу, застрявшую в крышке люка

Зверька отвезли к ветеринарам, где его подлечили и накормили.

В Германии провели спасательную операцию ради крысы, застрявшей в крышке дорожного люка.

Прохожие заметили зверька, который безуспешно пытался выбраться из ловушки, и позвонили пожарным города Бад-Кройцнах.

Прибывшие спасатели пытались достать крысу руками. Напуганный зверек прокусил перчатку одного из пожарных и немного поранил себе рот. Тогда бригада решила поднять крышку и вытолкать крысу снизу.

Освобожденного зверька отвезли в ветклинику, где он получил пищу и медицинскую помощь.

Анна Лысенко

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