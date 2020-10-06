14:35 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Германии спасли крысу, застрявшую в крышке люка
Зверька отвезли к ветеринарам, где его подлечили и накормили.
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Зверька отвезли к ветеринарам, где его подлечили и накормили.
В Германии провели спасательную операцию ради крысы, застрявшей в крышке дорожного люка.
Прохожие заметили зверька, который безуспешно пытался выбраться из ловушки, и позвонили пожарным города
Прибывшие спасатели пытались достать крысу руками. Напуганный зверек прокусил перчатку одного из пожарных и немного поранил себе рот. Тогда бригада решила поднять крышку и вытолкать крысу снизу.
Освобожденного зверька отвезли в ветклинику, где он получил пищу и медицинскую помощь.
Анна Лысенко