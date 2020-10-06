15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Последняя деревня Сингапура стала туристической достопримечательностью
Многие из приезжающих сюда никогда не видели загородной жизни.
Последняя традиционная деревня Сингапура под названием Кампонг Лоронг Буангкок стала популярной среди туристов. В последние годы сюда стали приезжать целые туристические группы, но в этом году
Экскурсия в традиционную деревню для трех человек стоит около 145 долларов, и в эту стоимость входит не только знакомство с обустройством деревни, но и посещение домов местных жителей, которые охотно общаются с гостями.
Сейчас в деревне осталось только 26 домов. Раньше жители Кампонг Лоронг Буангкок сильно переживали
Экскурсии проходят по выходным, а часть вырученных денег от туров поступает на поддержку экономики деревни.
Екатерина Гура