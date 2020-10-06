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15:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Последняя деревня Сингапура стала туристической достопримечательностью

Многие из приезжающих сюда никогда не видели загородной жизни.

Последняя традиционная деревня Сингапура под названием Кампонг Лоронг Буангкок стала популярной среди туристов. В последние годы сюда стали приезжать целые туристические группы, но в этом году из-за невозможности поехать за границу спрос на внутренний туризм вырос в разы.

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Экскурсия в традиционную деревню для трех человек стоит около 145 долларов, и в эту стоимость входит не только знакомство с обустройством деревни, но и посещение домов местных жителей, которые охотно общаются с гостями.

Сейчас в деревне осталось только 26 домов. Раньше жители Кампонг Лоронг Буангкок сильно переживали из-за туристического наплыва, но сейчас относятся к этому спокойно. Они по очереди открывают двери своих домов для туристических групп и позволяют гостям осматривать свое жилище и фотографироваться.

Экскурсии проходят по выходным, а часть вырученных денег от туров поступает на поддержку экономики деревни.

Екатерина Гура

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