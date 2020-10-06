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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Аляске предсказали разрушительное цунами в ближайшие 20 лет

В регионе отступает ледник. Склон горы, потеряв опору, может обрушиться на фьорд внизу.

Сентябрь 2013 года
Август 2019 года

В течение ближайших 20 лет на Аляске может произойти вызванное оползнем мегацунами.

С таким предупреждением выступила группа из 14 американских ученых еще в мае этого года. Теперь их прогноз подтверждают спутниковые наблюдения NASA за фьордом Барри Арм, сообщает Earth Observatory.

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Ученые использовали искусственный интеллект для автоматического поиска потенциальных зон оползней в регионе. Как оказалось, весь склон горы возле ледника Барри медленно и незаметно для человеческого глаза смещается уже длительное время. Если он обрушится на узкий фьорд внизу, то вызовет чрезвычайно сильное цунами, а форма фьорда дополнительно усилит волну. В результате обрушения высвободится в шестнадцать раз больше обломков и в одиннадцать раз больше энергии, чем при оползне и последующем мегацунами в заливе Литуйя в 1958 году.

Во время этого стихийного бедствия в результате землетрясения магнитудой 8,3 с гор сошёл мощный оползень. В воды залива обрушилось около 30 миллионов кубических метров камней и льда. Это привело к образованию гигантской волны цунами, которая поднялась вверх по склону и достигла деревьев на высоте 524 метров. Жертвами стихийного бедствия стали 5 человек. По масштабам разрушений очевидцы сравнили мегацунами со взрывом атомной бомбы.

С 2010 по 2017 год склон горы возле ледника Барри сдвинулся вперед примерно на 120 метров, но в последние три года сдвиг был почти незаметным.

Исследователи полагают, что сдвиг начался примерно 50 лет назад и ускорился между 2009 и 2015 годами, как раз тогда, когда отступал фронт ледника Барри. Ледник, должно быть, поддерживал основание склона, считают ученые. Сейчас они работают над отслеживанием его движения.

Анна Лысенко

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