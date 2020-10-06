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17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Краснодаре девочка «украсила» машины нацарапанными сердечками (видео)

Юную художницу нашли благодаря камере видеонаблюдения.

Жители одного из домов Краснодара стали жертвами 10-летней девочки, которая мелком нацарапала на 15 припаркованных во дворе машинах сердечки и другие узоры.

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Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Видно, как мама девочки вместе с младшим ребенком в коляске проходит мимо автомобилей, в то время, как старшая дочь идет сзади и весело «расписывает» мелком машины.

Отмечается, что юную художницу уже нашли. По неофициальной информации, хозяева пострадавших автомобилей готовят коллективный иск в отношении ее родителей.

Екатерина Гура

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