17:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Краснодаре девочка «украсила» машины нацарапанными сердечками (видео)
Юную художницу нашли благодаря камере видеонаблюдения.
Жители одного из домов Краснодара стали жертвами 10-летней девочки, которая мелком нацарапала на 15 припаркованных во дворе машинах сердечки и другие узоры.
Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. Видно, как мама девочки вместе с младшим ребенком в коляске проходит мимо автомобилей, в то время, как старшая дочь идет сзади и весело «расписывает» мелком машины.
Отмечается, что юную художницу уже нашли. По неофициальной информации, хозяева пострадавших автомобилей готовят коллективный иск в отношении ее родителей.
Екатерина Гура