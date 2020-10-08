13:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, как городской пейзаж вредит человеку
Он может вызывать мигрени и даже эпилептические припадки.
Городские пейзажи с четкими линиями и повторяющимися узорами могут вызывать головную боль, заставляя мозг человека дополнительно напрягаться.
К такому выводу пришли американские психологи в ходе нового исследования, пишет The Conversation. Они проанализировали активность нервных клеток людей, смотрящих на многоэтажки и другие городские формы. Как оказалось, в эти моменты активность нейронов увеличивалась: мозгу требовалось больше усилий для обработки таких изображений.
Отвечающие за зрение участки мозга также сжигали больше кислорода, когда участники эксперимента смотрели на типичные городские паттерны.
По словам исследователей, сложные для восприятия узоры, такие как линии лестниц, эскалаторов, полосатых ковриков, дверей, окон и жалюзи, могут вызывать мигрени, а в отдельных случаях даже эпилептические припадки.
Такой эффект ученые объясняют недостаточной адаптацией. Человеческий вид десятки тысяч лет жил среди природы — лесов, гор и степей. Мозг научился тратить минимум энергии на распознавание этих ландшафтов, а вот к городским пейзажам приспособиться еще не успел, ведь плотная городская застройка с высотными домами начала появляться только около ста лет назад.
Анна Лысенко