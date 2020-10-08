Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Какие профессии освоили роботы во время пандемии Коронавирус подхлестнул использование роботов. Человеческими вирусами они не болеют
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Погибшая» в калифорнийском пожаре кошка нашлась живой спустя 2 года

И воссоединилась с хозяевами.

Семья из Калифорнии чудесным образом воссоединилась со своей кошкой Артемидой, которую считала трагически погибшей.

Кошка пропала во время лесных пожаров, охвативших Калифорнию в 2018 году. У жительницы городка Магалия по имени Линдси Мец было всего полчаса на эвакуацию, пишет UPI. Она забрала из дома детей, документы и вещи первой необходимости.

Читайте также
Семья воссоединилась с потерянной кошкой через 10 лет

8-летняя кошка в это время находилась во дворе. Когда женщина попыталась посадить ее в машину, напуганная суматохой и сиренами Артемида убежала и не отзывалась на зов. Тем временем огонь уже подступал к домам.

Семья Мец, переехавшая в другой город, после пожара искала свою любимицу несколько месяцев. Затем они сдались, посчитав Артемиду погибшей.

Спустя два года Линдси увидела в соцсетях публикацию о черной кошке, которую нашли в районе Магалии, где когда-то стоял ее сгоревший дом. Женщина тут же связалась с нашедшими животное людьми и была поражена. Кошка оказалась Артемидой. Сейчас семья уже воссоединилась со своей любимицей.

Анна Лысенко

Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19
Патриарх Кирилл ушел на карантин
Умер экс-сенатор Владимир Долгих
Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
«Она сломалась»: в соцсетях публикуют фото сидящих коров
В Мексике упал крупный метеорит (видео)
В Госдуме хотят запретить разливать пиво в тару более 0,5 литра
Новости партнеров
Отравление Навального: назван виновный
5 признаков, что COVID у вас уже был и прошел сам
Степаненко отреагировала на сына Петросяна
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Популярные темы на «Детях»
Вопрос про имена 157
Дочке 10 лет. Есть страничка ВК. 122
что делать, как быть? 82
Восстановление себя как женщины после развода 81
Новости партнеров
Фотографу удалось вывезти запрещенные кадры из Северной Кореи
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Главный симптом COVID-19 не связан с температурой или потерей обоняния
Российские пенсионеры с 1 октября начнут получать прибавку к пенсии
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь