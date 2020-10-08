14:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
«Погибшая» в калифорнийском пожаре кошка нашлась живой спустя 2 года
И воссоединилась с хозяевами.
Семья из Калифорнии чудесным образом воссоединилась со своей кошкой Артемидой, которую считала трагически погибшей.
Кошка пропала во время лесных пожаров, охвативших Калифорнию в 2018 году. У жительницы городка Магалия по имени Линдси Мец было всего полчаса на эвакуацию, пишет UPI. Она забрала из дома детей, документы и вещи первой необходимости.
8-летняя кошка в это время находилась во дворе. Когда женщина попыталась посадить ее в машину, напуганная суматохой и сиренами Артемида убежала и не отзывалась на зов. Тем временем огонь уже подступал к домам.
Семья Мец, переехавшая в другой город, после пожара искала свою любимицу несколько месяцев. Затем они сдались, посчитав Артемиду погибшей.
Спустя два года Линдси увидела в соцсетях публикацию о черной кошке, которую нашли в районе Магалии, где
Анна Лысенко