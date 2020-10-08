14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Италии представили первую в мире лодку, напечатанную на 3D-принтере
Ее показали в рамках международной выставки яхт.
В октябре в Генуе открылась традиционная международная выставка яхт, которая в этом году проходит уже в 60-й раз. В связи с пандемией коронавируса правила выставки немного изменились: теперь посетителям нужно записываться на просмотр лодок, хотя раньше зайти внутрь могли все желающие.
Изюминкой этой выставки стала первая в мире лодка из стеклопластика, напечатанная на 3D-принтере. Ее придумала и создала миланская компания Moi Composites. Технология непрерывной волоконной печати позволяет создавать не только мелкие детали, но и крупные. При этом не нужно отливать формы, что удешевляет производство. По словам специалистов, таким образом стало возможным создание любых форм, которые невозможно было сделать с помощью традиционных способов.
Уникальная лодка весит 800 килограммов, в ширину достигает 4,5 метра, а в длину — 2,5 метра.
Екатерина Гура