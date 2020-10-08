Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 8 октябряСтояние на реке Угре, Великий чикагский пожар и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
8В Азии зацвели «розовые облака»
10Чем пахнет корона: собак учат распознавать COVID-19
14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Италии представили первую в мире лодку, напечатанную на 3D-принтере

Ее показали в рамках международной выставки яхт.

В октябре в Генуе открылась традиционная международная выставка яхт, которая в этом году проходит уже в 60-й раз. В связи с пандемией коронавируса правила выставки немного изменились: теперь посетителям нужно записываться на просмотр лодок, хотя раньше зайти внутрь могли все желающие.

Во время загрузки произошла ошибка.

Изюминкой этой выставки стала первая в мире лодка из стеклопластика, напечатанная на 3D-принтере. Ее придумала и создала миланская компания Moi Composites. Технология непрерывной волоконной печати позволяет создавать не только мелкие детали, но и крупные. При этом не нужно отливать формы, что удешевляет производство. По словам специалистов, таким образом стало возможным создание любых форм, которые невозможно было сделать с помощью традиционных способов.

Уникальная лодка весит 800 килограммов, в ширину достигает 4,5 метра, а в длину — 2,5 метра.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Кремль обеспокоен статистикой по COVID-19
Патриарх Кирилл ушел на карантин
Умер экс-сенатор Владимир Долгих
Нобелевская премия по литературе присуждена поэтессе Луизе Глюк
«Она сломалась»: в соцсетях публикуют фото сидящих коров
В Мексике упал крупный метеорит (видео)
В Госдуме хотят запретить разливать пиво в тару более 0,5 литра
Здоровье
9 опасных растений, которые растут рядом с вами Некоторые из них вы наверняка видите каждый день. Они вызывают ожоги, аритмии и даже смерть.
Hi-Tech
Зачем нужны ТВ с гигантским разрешением (новые факты) Технологии двигаются вперед
Горячие темы на Авто
День Рождения Президента. 378
Ещё раз выступлю-- 293
Куда делись египтяне? 285
Мысли вслух. 268
Кино
Стало известно, кто будет новым героем реалити-шоу «Холостяк» В настоящее время идет кастинг участниц в проект
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Вопрос про имена 157
Дочке 10 лет. Есть страничка ВК. 122
что делать, как быть? 82
Восстановление себя как женщины после развода 81
Леди
Новый модный образ Алсу произвел фурор в сети Певицу засыпали комплиментами поклонники.
Дом
В России особняк начала XX века выставили на продажу за пять рублей
На Арбате продают квартиру за 150 млн в доме 1892 года: фото
Узнали у профи: как построить дом за год
На крючке у ФНС: в чем налоговая может заподозрить невиновных
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь