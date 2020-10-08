«Один дома»: Маколей Калкин показал маску с культовым выражением лица

Поскольку маски для лица в этом году стали обязательным аксессуаром во всем мире, для многих встал вопрос, как сделать их не только безопасными, но и интересными.
Не упустил такую возможность и 40-летний актер Маколей Калкин, который подошел к этому вопросу с юмором. Звезда фильма «Один дома» купил маску со своим знаменитым выражением лица, которое после выхода картины на экраны практически стало его визитной карточкой.
Выражение лица «кричащий Кевин» появилось благодаря сцене, когда юный герой Калкина впервые пробует на своем детском лице лосьон после бритья и осознает, что это не такие уж приятные ощущения.
В подписи к снимку актер добавил, что «содрал кожу с себя молодого» и теперь она защищает его от коронавируса. Некоторые поклонники в комментариях отметили, что тоже носят такую же маску.
Кстати, маски со своим «настоящим лицом» этим летом стали хитом в США. Вот только не всегда результат совпадал с ожиданием.