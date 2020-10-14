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00:21 (мск), источник: Новости Mail.ru

День в истории: 14 октября

Открытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день.

«Свадебный марш» Мендельсона

Впервые марш Мендельсона прозвучал 14 октября 1843 года в Потсдаме на премьере спектакля «Сон в летнюю ночь» по одноименной пьесе Шекспира. Популярность марш обрел после того, как прозвучал на свадьбе принцессы Виктории и кронпринца прусского Фридриха в 1858 году. С тех пор исполнение во время бракосочетания специальной свадебной музыки стало общепринятым.

В СССР «Свадебный марш» Мендельсона стал распространяться только с 1959 года, когда в стране начали строить Дворцы бракосочетаний.

В Петербурге открыт оперный Мариинский театр

14 октября 1860 года состоялось торжественное открытие нового театра, названного Мариинским по имени супруги Александра II императрицы Марии Александровны. Сезон открыла опера Михаила Глинки «Жизнь за царя». На сцене Мариинского театра состоялось множество мировых премьер опер и балетов, ставших впоследствии классическими: «Князь Игорь» Александра Бородина, «Спящая красавица» и «Пиковая дама» Петра Чайковского, «Раймонда» Александра Глазунова, «Ромео и Джульетта» Сергея Прокофьева.

Опубликована книга «Винни Пух»

Книга «Винни Пух» Алана Александра Милна вышла в свет 14 октября 1926 года. Уже за первый год после публикации книги было продано более миллиона ее экземпляров.

Прообразом медвежонка была канадская черная медведица по имени Виннипег в Лондонском зоопарке.

Широкую известность Винни Пуху в СССР принес перевод книги Алана Милна на русский язык писателем Борисом Заходером в 1960 году.

Пущен первый поезд в московском метро

14 октября 1934 года состоялось первое испытание пробного поезда Московского метрополитена. Поезд состоял из вагонов типа А/Б, выпускавшихся Мытищинским вагоностроительным заводом. При этом первым пассажирам удалось прокатиться в метро только в начале 1935-го — это были исключительно передовики производства и делегаты VII Всесоюзного съезда Советов.

МГИМО

Датой создания университета принято считать 14 октября 1944 года, когда Совнарком преобразовал созданный годом ранее Международный факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова в самостоятельный институт. Первый набор в МГИМО составил 200 студентов, а спустя два года, в 1946-м, на учебу стали направлять студентов из зарубежных стран. В первые годы в вузе существовало три факультета: международный, экономический и правовой.

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