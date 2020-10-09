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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художница из России превращает мусор в произведения искусства (видео)

Таким способом она хочет привлечь внимание людей к проблемам экологии.

Художница из Геленджика Нина Никифорова вот уже 14 лет создает удивительные картины и скульптуры из мусора. За эти годы килограммы отходов превратились в тысячи объектов современного искусства.

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Художница очень трепетно относится к природе, а потому своим творчеством пытается привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды.

Екатерина Гура

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