17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художница из России превращает мусор в произведения искусства (видео)
Таким способом она хочет привлечь внимание людей к проблемам экологии.
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Таким способом она хочет привлечь внимание людей к проблемам экологии.
Художница из Геленджика Нина Никифорова вот уже 14 лет создает удивительные картины и скульптуры из мусора. За эти годы килограммы отходов превратились в тысячи объектов современного искусства.
Художница очень трепетно относится к природе, а потому своим творчеством пытается привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды.
Екатерина Гура