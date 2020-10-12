Типичная ложка ставропольца pic.twitter.com/EygYqZDtZS— megakawaika (@megakawaika) October 10, 2020
15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru
В соцсетях показывают региональные мемы про российские города (фото)
Их могут понять только местные жители.
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Их могут понять только местные жители.
Блогер Руслан Усачев попросил подписчиков в Twitter поделиться региональными мемами о городах, которые «поймут только местные».
Некоторые из этих шуток действительно связаны с
А есть мемы, которые будут понятны и жителям других городов благодаря резонансными высказываниям или случаям, произошедшим в этих городах. Например, падение метеорита в Магнитогорске и блины на лопате во время празднования Масленицы в Ставрополе.
Типичная ложка ставропольца pic.twitter.com/EygYqZDtZS— megakawaika (@megakawaika) October 10, 2020
October 10, 2020
Картинки по запросу "Новороссийск вода мемы" это отдельный вид искусства pic.twitter.com/6zEErl8eef— Selim. (@Selim43685036) October 10, 2020
Даже несколько вспомнила pic.twitter.com/5DsCeWNPHg— re100500 (@re100500) October 10, 2020
October 10, 2020
Мой любимый про метеорит pic.twitter.com/20WDVuWDws— Буяна против насилия (@flowers_jenny) October 10, 2020
Нашла мем про то, что Тольятти – не Италия, но не нашла про автоваз( pic.twitter.com/xEh2WPrXO5— Ёся (@poganka_a) October 11, 2020
@ClausStolz, ну как там с пробками? pic.twitter.com/R6BHkCM4Xc— Дарья (@mrrrlanie) October 10, 2020
October 10, 2020
October 10, 2020
Все ещё агрессивно жду пора валить в Калмыкии pic.twitter.com/NYeuAG39X4— машка (@snrvltn) October 10, 2020
Екатерина Гура