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15:40 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях показывают региональные мемы про российские города (фото)

Их могут понять только местные жители.

Блогер Руслан Усачев попросил подписчиков в Twitter поделиться региональными мемами о городах, которые «поймут только местные».

Некоторые из этих шуток действительно связаны с какими-то специфическими местными особенностями: криминальными районами, «знаменитыми» магазинами и местами.

А есть мемы, которые будут понятны и жителям других городов благодаря резонансными высказываниям или случаям, произошедшим в этих городах. Например, падение метеорита в Магнитогорске и блины на лопате во время празднования Масленицы в Ставрополе.

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