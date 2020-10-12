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19:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Уникальную 2000-летнюю монету продадут на аукционе за $6,5 млн

Таких монет в мире всего три.

Лондонский аукционный дом Roma Numismatics Limited выставил на торги редкую золотую монету, выпущенную в Риме две тысячи лет назад в честь убийства Юлия Цезаря.

На одной стороне монеты изображен портрет Марка Юния Брута, одного из убийц Цезаря, и дата совершения преступления, а на другой стороне — два кинжала и надпись EID MAR (Eidibus Martiis — «мартовские иды» или день смерти Цезаря). На монете также изображена «шапка свободы», обозначающая мотивы убийства.

Во время загрузки произошла ошибка.

Такие «памятные» монеты были отлиты в 42 году до нашей эры, через два года после знаменитого убийства Юлия Цезаря. Всего известно о 100 монетах серии EID MAR, однако большинство из них отлиты из серебра. Экспертам известно лишь о трех золотых монетах: две из них находятся в Британском музее и в постоянной коллекции Deutsche Bundesbank, в Центральном банке Германии. Третья монета до недавнего времени была в частной коллекции, но сейчас владелец решил ее продать.

Специалисты называют этот лот одним из самых ценных и желанных для коллекционеров. Несмотря на то, что его начальная стоимость составляет лишь 652 тысячи долларов, ожидается, что монета уйдет с молотка как минимум за 5−6,5 миллионов долларов. Уже сейчас все желающие ее приобрести могут делать свои ставки. Торги закроются 29 октября, пишет The History Blog.

Екатерина Гура

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