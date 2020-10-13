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14:55 (мск), источник: Новости Mail.ru

Подросток из Италии может стать «святым покровителем интернета»

Католическая церковь уже причислила его к лику блаженных.

Источник: AP 2020
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10 октября в итальянском городе Ассизи католические священники из Базилики Святой Марии во главе с кардиналом Валлини провели обряд беатификации (причисление к лику блаженных) в отношении 15-летнего итальянского подростка Карло Акутиса, умершего в 2006 году от острой лейкемии.

За свою короткую жизнь итальянец успел отличиться: он был очень талантливым программистом-самоучкой и набожным католиком. Он привлек внимание Католической церкви и лично Папы уже в 11 лет, когда создал сайт-каталог, в котором собрал евхаристические чудеса, пишет Catholic News Agency.

Еще при жизни Карло стал примером того, как молодые люди могут использовать современные технологии на благо церкви и делиться с другими своими ценностями.

Но после своей смерти Карло стал еще более известным. Его стали почитать как неофициального покровителя интернета и молодежи и даже начали ему молиться.

По сообщениям журналистов, в феврале 2020 года семилетний мальчик из Бразилии помолился Акутису и дотронулся до одной из его футболок, после чего исцелился от своего редкого заболевания поджелудочной железы. Этот случай стал известен католическим священникам, которые приняли решение причислить Карло к лику блаженных. Таким образом, он стал самым молодым блаженным в современную эпоху. Теперь верующие будут ждать еще одного чуда, после чего подростка можно будет официально канонизировать и причислить его к лику святых.

Екатерина Гура

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