15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Риге путешественникам предложили «полет в никуда»
Билеты на необычный рейс стоят от 160 евро.
Авиакомпания airBaltic и туристический оператор
Он представляет собой полуторачасовой обзорный полет над регионом Курземе, во время которого пассажирам расскажут интересные факты об этих местах, покормят ресторанными блюдами, а самолет будет лететь максимально низко, чтобы все путешественники смогли полюбоваться красивыми видами и сделать фото.
Сообщается, что полет состоится 25 октября в 17:15.
Всего в продажу поступило 135 билетов, их цена начинается от 160 евро (около 14,5 тысяч рублей).
Екатерина Гура