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15:37 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Риге путешественникам предложили «полет в никуда»

Билеты на необычный рейс стоят от 160 евро.

Источник: Reuters

Авиакомпания airBaltic и туристический оператор Balt-Go решили перенять опыт своих азиатских коллег и организовали для латвийских путешественников необычный рейс Рига-Рига.

Он представляет собой полуторачасовой обзорный полет над регионом Курземе, во время которого пассажирам расскажут интересные факты об этих местах, покормят ресторанными блюдами, а самолет будет лететь максимально низко, чтобы все путешественники смогли полюбоваться красивыми видами и сделать фото.

Сообщается, что полет состоится 25 октября в 17:15.

Рейс рассчитан таким образом, чтобы пассажиры могли насладиться закатом над Балтийским морем.

Всего в продажу поступило 135 билетов, их цена начинается от 160 евро (около 14,5 тысяч рублей).

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