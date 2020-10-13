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17:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Колумбии нашли хостел над обрывом (фото)

Здесь можно переночевать в гамаке над пропастью.

Для любителей острых ощущений в горах Колумбии работает специальный хостел. Он буквально завис над обрывом в 30 метрах над землей.

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Название у хостела соответствующее — La Casa en el Aire, что переводится с испанского как «Дом в воздухе». Его тонкие деревянные стены и жестяная крыша — вот и все, что защищает туристов от ветра и дождя. Зато отсюда открываются потрясающие виды на кофейные плантации на горных склонах.

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Остановиться в «Доме в воздухе» — не единственный способ повысить себе адреналин. Каждый желающий постоялец может провести ночь в гамаке, подвешенном над пропастью на стальных тросах.

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La Casa en el Aire — детище колумбийского альпиниста Нилтона Лопеса, который давно мечтал построить нечто подобное, сообщает RT.

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Анна Лысенко

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