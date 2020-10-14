13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Российский космонавт показал с борта МКС старт ракеты с Байконура
Он отметил, что наблюдать за стартом из космоса интереснее, чем с Земли.
Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал необычные снимки запуска и полета ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», которая стартовала с Байконура утром 14 октября.
Вагнер написал, что наблюдать за стартом ракеты из космоса даже интереснее, чем с Земли.
Экипаж, состоящий из двух россиян и американки, проведет на орбите 177 суток. За это время они проведут научные эксперименты и продолжат поиски места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».
Екатерина Гура