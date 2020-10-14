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13:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Российский космонавт показал с борта МКС старт ракеты с Байконура

Он отметил, что наблюдать за стартом из космоса интереснее, чем с Земли.

Российский космонавт Иван Вагнер, который сейчас находится на борту Международной космической станции, опубликовал необычные снимки запуска и полета ракеты «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-17», которая стартовала с Байконура утром 14 октября.

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Вагнер написал, что наблюдать за стартом ракеты из космоса даже интереснее, чем с Земли.

Ракета-носитель стартовала в 8:45 по московскому времени с космодрома Байконур, а к модулю «Рассвет» корабль «Союз МС-17» пристыковался в 11:48. Этот полет можно назвать рекордным по скорости. Обычно полет кораблей «Союз» к МКС занимает около шести часов, но в этот раз он занял чуть более трех часов.

Экипаж, состоящий из двух россиян и американки, проведет на орбите 177 суток. За это время они проведут научные эксперименты и продолжат поиски места утечки воздуха в российском модуле «Звезда».

Екатерина Гура

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