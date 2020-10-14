Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 14 октябряОткрытие Мариинского театра, публикация книги о Винни Пухе, создание МГИМО и другие события, произошедшие в этот день
Фоторепортажи
13РЖД показали концепт нового плацкартного вагона
8В Азии зацвели «розовые облака»
15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Желтые сумасшедшие муравьи наводнили Австралию

Они плюются кислотой и создают суперколонии.

Экологи Австралии обратились к властям с требованием срочно принять меры для борьбы с желтыми сумасшедшими муравьями.

Во время загрузки произошла ошибка.

Эти опаснейшие агрессивные вредители уже распространились на севере континента, а теперь угрожают и северо-востоку, сообщает Guardian. Они могут распространиться во влажных тропиках Квинсленда, которые считаются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, и нарушить и без того шаткую экосистему региона.

Муравьев Anoplolepis gracilipes завезли в Австралию и на остров Рождества в Индийском океане случайно.

Их прозвали «сумасшедшими» из-за хаотичной манеры движения.
Во время загрузки произошла ошибка.

Муравьи плюются муравьиной кислотой, которая при попадании в глаза может привести к слепоте. Они вредят сельскохозяйственным плантациям и угнетают местные виды насекомых.

Желтые сумасшедшие муравьи практически всеядны, они нападают не только на лягушек и ящериц, но и на домашнюю птицу, ослепляя ее кислотой. Anoplolepis gracilipes создают суперколонии и быстро захватывают новые территории.

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительным подсчетам, для травли вредителей потребуется около 3 млн австралийских долларов в год (примерно 167 млн рублей).

Анна Лысенко

Путин объявил о регистрации второй вакцины от коронавируса
Пашинян рассказал об отступлении военных на двух направлениях
Россия возобновит авиасообщение с тремя странами
NASA подписало соглашения об освоении Луны с семью странами
Снимок тигрицы из Приморья победил на престижном фотоконкурсе
В небе над Мексикой появилось черное кольцо
Hi-Tech
Американцы вооружились уникальной супербомбой Stormbreaker включили в номенклатуру вооружений истребителя F-15E
Горячие темы на Авто
Грамматика - правда или ложь?! 301
Развлечёмся? 260
По поводу истории. 223
Вот это мужик . 195
Кино
«Дом 2» закрывает площадку на Сейшельских островах По данным инсайдеров, на ТНТ думают о ребрендинге телестройки
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Кому из россиян добавят 5 000 рублей к пенсии
Как Степаненко отреагировала, узнав о сыне Петросяна
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Популярные темы на «Детях»
Всем доброго утра, если получится 260
Заведи хаски, сказали они... 218
Конкурс рассказов. Ученье свет. 196
Мамы одного ребенка. 168
Леди
На AliExpress началась тотальная распродажа «Время чудес» (фото) Лови секретные промокоды для читательниц!
Новости партнеров
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Знаменитости-евреи, о чьем происхождении вы точно не догадывались
Новый способ обмана россиян на кассе "Пятерочки". Будьте внимательны
Подольская приняла решение о расставании с Пресняковым
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь