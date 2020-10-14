15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Желтые сумасшедшие муравьи наводнили Австралию
Они плюются кислотой и создают суперколонии.
Экологи Австралии обратились к властям с требованием срочно принять меры для борьбы с желтыми сумасшедшими муравьями.
Эти опаснейшие агрессивные вредители уже распространились на севере континента, а теперь угрожают и
Муравьев Anoplolepis gracilipes завезли в Австралию и на остров Рождества в Индийском океане случайно.
Муравьи плюются муравьиной кислотой, которая при попадании в глаза может привести к слепоте. Они вредят сельскохозяйственным плантациям и угнетают местные виды насекомых.
Желтые сумасшедшие муравьи практически всеядны, они нападают не только на лягушек и ящериц, но и на домашнюю птицу, ослепляя ее кислотой. Anoplolepis gracilipes создают суперколонии и быстро захватывают новые территории.
По предварительным подсчетам, для травли вредителей потребуется около 3 млн австралийских долларов в год (примерно 167 млн рублей).
Анна Лысенко