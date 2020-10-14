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19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британцы отправили в стратосферу куриный наггетс (видео)

Приключение еды они сняли на камеру.

Британская сеть супермаркетов Iceland решила необычно отпраздновать свое 50-летие и в честь этого события запустила в стратосферу куриный наггетс.

Запуск наггетса, прикрепленного к метеорологическому зонду, состоялся на ферме в Уэльсе. Аппарат также снабдили экшн-камерой, которая и снимала приключения куриной закуски практически в космосе.

Во время загрузки произошла ошибка.

Наггетсу удалось подняться на высоту в 33 528 метров, развить скорость до 322 километров в час и пережить температуру в минус 60 градусов по Цельсию.

Спустя некоторое время наггетс-путешественник приземлился в холмах неподалеку от места запуска. Команда, отправившая его в стратосферу, нашла его по GPS и сфотографировалась с ним на память.

Екатерина Гура

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