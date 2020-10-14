19:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британцы отправили в стратосферу куриный наггетс (видео)
Приключение еды они сняли на камеру.
Британская сеть супермаркетов Iceland решила необычно отпраздновать свое 50-летие и в честь этого события запустила в стратосферу куриный наггетс.
Запуск наггетса, прикрепленного к метеорологическому зонду, состоялся на ферме в Уэльсе. Аппарат также снабдили
Наггетсу удалось подняться на высоту в 33 528 метров, развить скорость до 322 километров в час и пережить температуру в минус 60 градусов по Цельсию.
Спустя некоторое время
Екатерина Гура