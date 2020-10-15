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19:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралийские зоологи показали, как рычит злая коала (видео)

Эти милые животные тоже умеют ругаться.

Сотрудники австралийского приюта для коал под названием «Коалы острова Реймонд» опубликовали на своей странице Facebook ролик, который многих застал врасплох. Дело в том, что на видео показана злая коала, которая агрессивно рычит в камеру — это точно не то, чего ожидаешь от этих милых животных.

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Как рассказали сотрудники приюта, 10-летний самец по имени Джордж, который и ругается на камеру, был крайне недоволен тем, что к нему в вольер подселили нового соседа — недавно спасенного 6-летнего самца Ивана.

Волонтеры нашли последнего совсем недавно. Он был крайне худым и не мог забраться на дерево из-за большого количества выпитой воды, что грозило ему смертельной опасностью, пишет Daily Mail.

Как только Ивана посадили в вольер к Джорджу, Джордж начал недовольно рычать, издавая звуки, похожие на громкий храп. В итоге было решено оставить Ивана в большом вольере, а Джорда на время перевести в вольер для птиц. Так что поводов злиться у него теперь даже больше.

Екатерина Гура

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