19:56 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американская рок-группа сыграла концерт в огромных пузырях
Музыканты придумали, как безопасно развлекаться во время пандемии
В соцсетях стал вирусным ролик с выступления американской
Кстати, для них это было не в новинку — The Flaming Lips и раньше использовали их в качестве оригинального реквизита на своих концертах, но поклонников внутрь пузырей они «упаковали» впервые.
Еще летом на записи вечернего шоу Стивена Кольбера прошло первое тестовое выступление в пузырях, однако тогда внутри них находилось лишь пару зрителей. А вот на концерт в Оклахоме пришло около ста человек, которые даже смогли танцевать внутри своих пузырей. Помимо этого, всех зрителей обязали носить защитные маски до и после концерта.
По словам фронтмена группы Уэйна Койна, такие надувные пузыри достаточно безопасные, чтобы в них можно было провести двухчасовой концерт. Теперь музыканты планируют закупить пузыри большего объема, чтобы в них могли поместиться несколько человек, пришедших на концерт вместе, пишет TMZ.
Екатерина Гура