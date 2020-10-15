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19:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американская рок-группа сыграла концерт в огромных пузырях

Музыканты придумали, как безопасно развлекаться во время пандемии

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В соцсетях стал вирусным ролик с выступления американской рок-группы The Flaming Lips в Оклахоме. Чтобы максимально обезопасить себя и поклонников во время пандемии коронавируса, музыканты придумали необычное решение.

На входе в клуб они раздали зрителям огромные пластиковые пузыри, в которых те провели весь концерт. Сами музыканты также играли из пузырей.

Кстати, для них это было не в новинку — The Flaming Lips и раньше использовали их в качестве оригинального реквизита на своих концертах, но поклонников внутрь пузырей они «упаковали» впервые.

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Еще летом на записи вечернего шоу Стивена Кольбера прошло первое тестовое выступление в пузырях, однако тогда внутри них находилось лишь пару зрителей. А вот на концерт в Оклахоме пришло около ста человек, которые даже смогли танцевать внутри своих пузырей. Помимо этого, всех зрителей обязали носить защитные маски до и после концерта.

По словам фронтмена группы Уэйна Койна, такие надувные пузыри достаточно безопасные, чтобы в них можно было провести двухчасовой концерт. Теперь музыканты планируют закупить пузыри большего объема, чтобы в них могли поместиться несколько человек, пришедших на концерт вместе, пишет TMZ.

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Екатерина Гура

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