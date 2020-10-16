16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
Пожар охватил гору Килиманджаро в Африке (видео)
Уничтожена большая часть лесного массива.
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Уничтожена большая часть лесного массива.
Пожарные и местные жители пятый день борются с огнем, охватившим заповедную зону на склонах горы Килиманджаро в Танзании.
Пожар вспыхнул 11 октября между туристическими лагерями Мандара и Хоромбо, которые находятся на высоте 2743 и 3720 метров, сообщает Reuters.
К настоящему времени огонь уничтожил большую часть лесного массива и угрожает альпийской зоне высочайшего стратовулкана континента, но его понемногу удается взять под контроль, сообщили в Управлении национальных парков Танзании.
Предварительное расследование показало, что пожар был случайно вызван носильщиками, обслуживающими альпинистов.
Анна Лысенко