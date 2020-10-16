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16:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

Пожар охватил гору Килиманджаро в Африке (видео)

Уничтожена большая часть лесного массива.

Пожарные и местные жители пятый день борются с огнем, охватившим заповедную зону на склонах горы Килиманджаро в Танзании.

Пожар вспыхнул 11 октября между туристическими лагерями Мандара и Хоромбо, которые находятся на высоте 2743 и 3720 метров, сообщает Reuters.

Во время загрузки произошла ошибка.

К настоящему времени огонь уничтожил большую часть лесного массива и угрожает альпийской зоне высочайшего стратовулкана континента, но его понемногу удается взять под контроль, сообщили в Управлении национальных парков Танзании.

Предварительное расследование показало, что пожар был случайно вызван носильщиками, обслуживающими альпинистов.

Анна Лысенко

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