16:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сотрудник МЧС в Хабаровском крае спас трех белух (видео)
Они не смогли вернуться в море с отливом и застряли на берегу.
Сотрудник Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) МЧС России Алексей Парамонов в одиночку провел операцию по спасению двух белух с детенышем, которые оказались выброшенными на берег на косе в устье реки Уда в Хабаровском крае.
О том, что животные оказались на отмели, спасателям сообщила местная жительница. Животные оказались в 1,5 километрах от воды и самостоятельно до нее добраться не могли. К тому времени, как Алексей прибыл на место, одна белуха успела пострадать от атаки чаек, а другая лежала в опасном положении на боку,
Мужчина также поливал водой глаза животных, чтобы они избежали обезвоживания, и охранял их до самой ночи от собак и птиц. Около полуночи начался прилив и белухи в целости и сохранности смогли самостоятельно вернуться в море.
Кстати, это уже не первая подобная спасательная операция Алексея Парамонова. В 2019 году в середине октября он также спасал трех взрослых белух. К сожалению, одна из них не выжила, но две другие смогли вернуться в море.
Как сообщили в ГУ МЧС России по региону, прежде, чем стать инспектором МЧС, Парамонов работал в морских научных экспедициях, а потому знал, как правильно действовать в такой ситуации.
Екатерина Гура