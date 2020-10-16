Два пожилых итальянца удивили Сеть поведением во время пандемии

Пенсионеры Джованни Карилли и Джампьеро Нобили — единственные жители труднодоступной итальянской деревушки Норточе в Умбрии. Она расположена над скалистым ущельем на высоте 900 метров, и поэтому случайных посетителей здесь не бывает. Да и сами пожилые мужчины редко куда-нибудь уезжают.
Несмотря на это, 82-летний Карилли и младший его на 8 лет Нобили даже и не думают о том, чтобы снять защитную маску на улице. Завидев друг друга, они соблюдают социальную дистанцию, не подходя ближе, чем на полтора метра.
«Я до смерти боюсь вируса», — рассказал Карилли CNN Travel. «Если я заболею, я буду здесь один, и кто обо мне позаботится?».
«Я стар, но хочу продолжать жить здесь, ухаживать за своими овцами, виноградниками, ульями и фруктовыми садами. Собирать трюфели и грибы. Я наслаждаюсь своей жизнью», — говорит пожилой мужчина.
Итальянцы обязаны соблюдать социальную дистанцию в один метр и носить маски во всех общественных местах, как в помещении, так и на улице. По последним данным, в стране от коронавируса умерли 36,4 тыс. человек.