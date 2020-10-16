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18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Университет в Китае запретил студентам спать после 8 утра

Руководство разработало новые правила для «поддержания порядка».

Источник: СС0/lograstudio
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Шанхайский университет ввел наказания для студентов, которые будут оставаться в кровати после 8 утра.

Как заявили в университете, все студенты должны вставать «вовремя» каждый день и следовать кодексу социального поведения, разработанному руководством для «поддержания порядка» в студенческом сообществе, сообщает Daily Mail.

Правило касается всех будущих бакалавров, а студентам магистратуры и аспирантам разрешили спать на час дольше. Смотрители общежитий регулярно проверяют комнаты. Уличенным в нарушении вычитают пять «поведенческих баллов» из их социального кредитного счета в учебном заведении. Баллы влияют на общий академический рейтинг и начисление стипендий.

Правила затронули 20 тысяч студентов бакалавриата и больше 16,5 тысяч аспирантов.

Нововведение вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Студенты возмущены «диктаторским» подходом. В онлайн-опросе, проведенном China News Weekly, 30 из 35 тысяч респондентов сочли политику университета «ненужной», потому что «студенты должны иметь право решать, когда им вставать».

Анна Лысенко

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