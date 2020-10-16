18:12 (мск), источник: Новости Mail.ru
Университет в Китае запретил студентам спать после 8 утра
Руководство разработало новые правила для «поддержания порядка».
Шанхайский университет ввел наказания для студентов, которые будут оставаться в кровати после 8 утра.
Как заявили в университете, все студенты должны вставать «вовремя» каждый день и следовать кодексу социального поведения, разработанному руководством для «поддержания порядка» в студенческом сообществе, сообщает Daily Mail.
Правило касается всех будущих бакалавров, а студентам магистратуры и аспирантам разрешили спать на час дольше. Смотрители общежитий регулярно проверяют комнаты. Уличенным в нарушении вычитают пять «поведенческих баллов» из их социального кредитного счета в учебном заведении. Баллы влияют на общий академический рейтинг и начисление стипендий.
Нововведение вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Студенты возмущены «диктаторским» подходом. В
Анна Лысенко