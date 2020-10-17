17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британский паб разместил клиентов в прозрачных капсулах
За время вынужденной изоляции мы научились ценить такие простые радости, как ужин
Паб Tan Hill Inn в британском городке Свалдейл нашел неожиданный выход из этой ситуации. Вместо общего зала он предлагает посетителям занять размещенные во дворе прозрачные капсулы из поликарбоната. Так клиенты соблюдают безопасную дистанцию, а риск подхватить коронавирус — минимальный.
Дополнительное преимущество в том, что старинный паб находится высоко на холме вдали от городских огней. Ужиная здесь после захода солнца, посетители могут любоваться звездным небом. Трапеза в таком месте обойдется в сумму от 50 до 65 фунтов стерлингов (5−6,5 тысяч рублей).
Анна Лысенко