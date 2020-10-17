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17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Британский паб разместил клиентов в прозрачных капсулах

За время вынужденной изоляции мы научились ценить такие простые радости, как ужин где-нибудь вне родной кухни. А рестораны задумались, как им работать дальше, если пандемия не отступит.

Паб Tan Hill Inn в британском городке Свалдейл нашел неожиданный выход из этой ситуации. Вместо общего зала он предлагает посетителям занять размещенные во дворе прозрачные капсулы из поликарбоната. Так клиенты соблюдают безопасную дистанцию, а риск подхватить коронавирус — минимальный.

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Дополнительное преимущество в том, что старинный паб находится высоко на холме вдали от городских огней. Ужиная здесь после захода солнца, посетители могут любоваться звездным небом. Трапеза в таком месте обойдется в сумму от 50 до 65 фунтов стерлингов (5−6,5 тысяч рублей).

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Анна Лысенко

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