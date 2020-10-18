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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Австралии сбежавшую корову нашли на батуте у соседа

Она не могла слезть.

На одной из ферм в австралийском штате Виктория произошел забавный инцидент с коровой и батутом.

У местного фермера из загона сбежали сразу 40 коров. Большинство из них удалось найти сразу. Буренки мирно паслись на лужайке через дорогу. Но одну корову найти никак не удавалось. Хозяева объехали всю округу и уже выбились из сил.

Поздно ночью местная жительница Кей Лян вышла во двор и с удивлением заметила корову, лежащую на батуте. Животному никак не удавалось встать.

На помощь корове пришел сосед Лян. Он осторожно снял буренку с батута с помощью трактора, а затем связался с ее владельцами.

«Я не знаю, сколько времени на это ушло, но мы вернулись в постель к 3:30 утра», — рассказала Лян австралийскому радио 3AW.

Анна Лысенко

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