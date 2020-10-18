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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Вместо торта британке прислали «пирожок из песочницы»

Кондитер оказалась мошенницей.

Жительница Глостера решила сделать мужу сюрприз на 30-летие и заказала роскошный торт на тему рыбалки. Его должны были выполнить в форме озера с камышами, мостиком и удочкой.

Свой заказ британка отправила женщине, которая занимается выпечкой тортов на заказ. Страницу кондитера она нашла в соцсети.

Заказ доставили в день юбилея. Когда заказчица раскрыла коробку с тортом, то не смогла поверить своим глазам. Вместо красивого «озера» ей прислали «настоящее чудовище». Торт был собран так, словно его «лепили дети в песочнице». К тому же, к глазури прилипла собачья шерсть, пишет ladbible.

«Это было до смешного плохо, — говорит британка. — Даже имя мужа написали с маленькой буквы».

Мать женщины разместила фотографию торта в соцсетях, чтобы предупредить других людей о кондитере-мошеннице. В итоге семья смогла посмеяться над инцидентом и даже вернуть уплаченный за торт аванс, а местные организации по защите прав потребителей начали расследование.

Анна Лысенко

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