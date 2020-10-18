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17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Знаменитый «Поцелуй на Таймс-сквер» показали в цвете

Легендарное фото теперь выглядит по-новому.

Канал Neural Networks Deep Learning, который занимается обработкой старых фильмов и фотографий с привлечением нейросетей, показал в цвете знаменитую фотографию Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-сквер».

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На снимке запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий медсестру Эдит Шейн в день Победы над Японией 14 августа 1945 года на Таймс-сквер в Нью-Йорке.

Фотографию опубликовали в журнале Life, после чего ее стали тиражировать во многих странах. Снимок печатали на майках, вешали в рамку у себя дома и даже создали по ее мотивам фигурки Lego.

В 2005 году журнал Life повторно поместил фотографию на обложку одного из номеров, а в 2007 году на Таймс-сквер в честь 60-летия окончания Второй мировой войны появилась цветная скульптура, воспроизводящая снимок. 14 августа рядом со статуей собираются сотни пар, чтобы создать реконструкцию фото. Многие девушки одеты в короткие белые платья, а мужчины в матроски.

Анна Лысенко

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