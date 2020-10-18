17:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Знаменитый «Поцелуй на Таймс-сквер» показали в цвете
Легендарное фото теперь выглядит
Канал Neural Networks Deep Learning, который занимается обработкой старых фильмов и фотографий с привлечением нейросетей, показал в цвете знаменитую фотографию Альфреда Эйзенштадта «Поцелуй на Таймс-сквер».
На снимке запечатлен американский моряк Гленн Макдаффи, целующий медсестру Эдит Шейн в день Победы над Японией 14 августа 1945 года на
Фотографию опубликовали в журнале Life, после чего ее стали тиражировать во многих странах. Снимок печатали на майках, вешали в рамку у себя дома и даже создали по ее мотивам фигурки Lego.
В 2005 году журнал Life повторно поместил фотографию на обложку одного из номеров, а в 2007 году на
Анна Лысенко