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12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Перу нашли гигантский рисунок кошки возрастом более 2 тысяч лет

На данный момент это древнейший из геоглифов Наска

Неожиданную находку сделали археологи во время работ по реставрации смотровой площадки на территории плато Наска в южной части Перу. На горе они обнаружили гигантское изображение кошки длиной 37 метров.

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По предварительным оценкам специалистов, рисунок относится к периоду позднего Паракаса (750−100 гг. до нашей эры), когда кошки пользовались популярностью в местной культуре.

Таким образом, найденному изображению уже больше 2 тысяч лет, и оно является древнейшим из рисунков плато Наска (большинство геоглифов датируются 200−100 гг. до нашей эры).

По словам ученых, рисунок кошки находился под угрозой исчезновения из-за естественной эрозии, а потому его обнаружение стало неожиданным открытием.

Напомним, на плато Наски в Перу находится множество подобных гигантских рисунков, изображающих людей, животных и иероглифов. Геоглифы Наски включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Екатерина Гура

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