12:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Перу нашли гигантский рисунок кошки возрастом более 2 тысяч лет
На данный момент это древнейший из геоглифов Наска
Неожиданную находку сделали археологи во время работ по реставрации смотровой площадки на территории плато Наска в южной части Перу. На горе они обнаружили гигантское изображение кошки длиной 37 метров.
По предварительным оценкам специалистов, рисунок относится к периоду позднего Паракаса (750−100 гг. до нашей эры), когда кошки пользовались популярностью в местной культуре.
Таким образом, найденному изображению уже больше 2 тысяч лет, и оно является древнейшим из рисунков плато Наска (большинство геоглифов датируются 200−100 гг. до нашей эры).
По словам ученых, рисунок кошки находился под угрозой исчезновения
Напомним, на плато Наски в Перу находится множество подобных гигантских рисунков, изображающих людей, животных и иероглифов. Геоглифы Наски включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Екатерина Гура